Fumigar con glifosato no es la mejor opción: Adam Isacson, analista del conflicto

Adam Isacson, funcionario de Wola, una influyente organización en Washington (Estados Unidos) que promueve los derechos humanos en el continente, reconoció que fumigar los cultivos de uso ilícito en Colombia con glifosato no es un remedio definitivo.

"No es un remedio fumigar, porque la fumigación no logro ningún resultado permanente. Una tercera opción (la otra es la erradicación manual de cultivos) es gobernar los territorios donde hay siembra de coca. Cuando hay presencia estatal y servicios básico, no hay coca", indicó.

Isacson también dijo que "es difícil hacer llegar al Estado en muchas zonas. En el corto plazo, a pesar de que no es la mejor opción, sí toca fumigar porque rinde resultados en el corto plazo".

