“Infortunadamente con el ELN no se logró lo mismo (acuerdo de paz) aunque, avanzamos muchísimo, estuvimos a punto de firmar un cese al fuego antes de salir del Gobierno; infortunadamente un muy importante vocero de la actual Gobierno fue a decirle a los del ELN que no firmaran el cese al fuego con este Gobierno (Santos) sino con el próximo y el ELN se creyó ese mensaje y no firmó conmigo y mire en la que estamos”, señaló el exmandatario

Actualmente, los diálogos entre el Gobierno y ese grupo armado están suspendidos y atraviesan su peor momento, pues el presidente Iván Duque ha señalado en repetidas oportunidades que es necesario que Cuba entregue a los integrantes del Comando Central del ELN que permanecen en La Habana.

Debido a esto, se activaron las solicitudes de extradición y están vigentes las órdenes de captura contra Nicolás Rodríguez Bautista, alias 'Gabino', además de alias ‘Pablo Tejada’ o Aureliano Carbonell y alias 'Pablo Beltrán'.

Hace aproximadamente un mes, la Fiscalía General anunció que les imputará cargos a los jefes de la cúpula del ELN por el atentado contra la Escuela General Santander en el que murieron 22 cadetes.

Los comandantes del ELN tendrán que responder por haber planificado el ataque que ocurrió el 17 de enero de 2019 en el sur de Bogotá.

Santos se pronunció en medio de la charla mensual ‘Conversemos sobre justicia transicional’ que se realizó ante el magistrado Danilo Rojas de la Sección de Apelación de ese alto tribunal.

Finalmente, Santos calificó como un chiste la propuesta que hizo Tomás Uribe Moreno, hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, de reemplazar a la JEP por un formulario en línea.

“Eso es un chiste, realmente es una cosa que no tiene ningún sentido (...) hay que hacer mucha pedagogía sobre este tipo de justicia y no proponer cosas tan absurdas”, aseguró Santos.