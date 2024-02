Funcionarios de carrera diplomática reclaman al Gobierno por el nombramiento de Benedetti

La Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular de Colombia (Unidiplo) expresó su preocupación por el nombramiento de Amando Benedetti como embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

Según el sindicato, el exsenador no cumple con el total de los requisitos formales para desempeñarse en el cargo, teniendo en cuenta que se exige al aspirante acreditar el dominio de un idioma de uso diplomático distinto al español o del país de destino, “situación que en este caso no se cumple”.

Lea también: Gobierno oficializó nombramiento de Armando Benedetti como embajador de Colombia ante la FAO

Además, cuestionan que Benedetti “no pertenece a la carrera diplomática, no ha ingresado por concurso público, no ha pasado por el proceso jerarquizado basado en el mérito y no ha tenido que demostrar un proceso de continua especialización en cargos diplomáticos y consulares”.

Para Unidiplo, durante su misión diplomática en Venezuela el ahora delegado ante la FAO, “no demostró contar con las capacidades suficientes para ejercer un cargo diplomático. Durante el ejercicio de sus funciones, el ciudadano presuntamente incurrió en faltas de índole administrativa y disciplinaria, siendo una de ellas la ausencia injustificada de la sede diplomática”.

También expresaron preocupación por el impacto que tendrá esta decisión en el presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores, teniendo en cuenta que en Roma ya operan dos Embajadas ante Italia y la Santa Sede.

“La apertura de una tercera iría en contravía del Plan de Austeridad del Gasto de la Cancillería. Abrir una nueva misión diplomática le genera al Estado compromisos financieros importantes en materia de gastos de funcionamiento, pago de salarios, gastos de representación, compra de vehículo oficial, alquiler y dotación de sede y de residencia del Embajador, entre otros”, señaló esa agrupación.

Le puede interesar: Gobierno Petro creó nueve embajadas y 116 nuevos cargos adicionales

Finalmente, afirmaron que no tuvieron conocimiento de que la misión ante la FAO estuviere contemplada en el Plan de Aperturas de nuevas Embajadas y Consulados elaborado por la Cancillería durante el 2023.

“Resulta necesario conocer cuál fue el proceso de toma de decisión detrás de la apertura de esta Misión y los documentos técnicos que dan cuenta de su conveniencia. UNIDIPLO reitera su llamado a priorizar el mérito en la política exterior. A la fecha hay 71 misiones diplomáticas de las cuales solo 22 son lideradas por Embajadores pertenecientes a la Carrera”, concluyeron.