Fundador del Centro Democrático dice que despedirá empleados que voten por Petro

Como era de esperarse, el trino generó todo tipo de reacciones, incluso el candidato Gustavo Petro, quien consideró que Araujo cometería un delito de despedir a sus empleados que voten por el Pacto Histórico.

"No señor Sergio, un empleado que vote por mi no tiene que ser echado de su empresa porque si es así, usted comete un delito contra la libertad del elector y el derecho fundamental político a elegir", escribió Petro.

Le puede interesar: Comparar la industria del carbón con el narcotráfico es irrespetuoso: Asociación de Minería a Petro

Ante este cuestionamiento, Araujo consideró que Petro ve un delito en algunas cosas, pero los ignora en otros aspectos: "Te parece un delito que alguien use su libertad para decir que no quiere trabajar con gente que vote por quien ha sido un criminal, ¿pero no te parece delictual que el ELN obligue con armas a votar por ti? Espero una respuesta clara".