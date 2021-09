El representante del Centro Democrático, Gabriel Santos, se refirió a la polémica que se he desatado con la presidenta de la Cámara, Jennifer Arias, luego que la congresista no haya firmado todavía el proyecto de ley que busca la reducción de las vacaciones de los congresistas de cuatro a dos meses.

En diálogo con RCN Radio, el congresista precisó que “hoy completamos otra semana perdida para debatir el proyecto. Ni esta ni la próxima semana podremos debatirlo, así que seguimos contando los días para recibir la firma de la presidenta de la Cámara”, dijo.

Relató que la iniciativa llegó el 11 de agosto pasado a la Secretaría General de la Cámara; que ese mismo día lo firmó el secretario general y lo envió para ser firmado por la presidenta que hasta la fecha no lo ha hecho, aunque seis días después firmó un proyecto que decreta a Malambo (Atlántico) como Distrito Turístico.

En ese sentido, el representante Gabriel Santos se refirió al comunicado de la comisión legal de la Mujer en el Congreso, que rechazó el hecho de que el político pegara carteles con la imagen de Jenifer Arias y un letrero de "Se busca" para lograr la firma del proyecto.

“No podemos escudarnos en un tema de género que no tiene nada que ver para permitir que esto siga ocurriendo. Simplemente, lo que pasó es que la presidenta de la Cámara no quiso firmar un proyecto y yo de manera respetuosa lo he hecho saber saber a la ciudadanía”, dijo.

