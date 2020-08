Gaviria seguirá dirigiendo el partido Liberal hasta 2022

La Convención Liberal llevó a cabo la votación para elegir al director del partido durante los próximos dos años. Hubo pocas sorpresas pues la mayoría de los miembros decidió reelegir a Cesar Gaviria.

Con un total de 752 votos a favor y a penas 13 en contra, Gaviria logró mantenerse al frente del partido Liberal hasta 2022, año en el que se llevará a cabo la elección del nuevo presidente de los colombianos.

En medio de la Convención Liberal, el ex presidente afirmó que la fuerza del partido sigue vigente y destacó el resultado obtenido en las últimas votaciones al congreso, en la que varios de sus representantes lograron un escaño.

“Obtuvimos más votos, más gobernadores y alcaldes que cualquiera de los demás partidos. Lo que sí es verdad es que no tenemos chanfas, ni sinecuras, ni privilegios, ni para los nuestros ni para quienes consideren integrarse al partido", argumentó el jefe de los liberales.

Igualmente, reconoció que su relación con el gobierno no es mala sino inexistente, e indicó que la última vez que sostuvo una conversación con el presidente Ivan Duque fue después de la aprobación de la reforma tributaria del 2018.

Además, desmintió las acusaciones en su contra sobre las supuestas visitas que ha realizado, en varias ocasiones, a la Casa de Nariño para pedir puestos o ‘mermelada’.

“He dicho varias veces que el gobierno no me ha ofrecido nada y que no les he pedido nada, como se lo informé a nuestras bancadas. Y lo he emplazado a que lo confirme”, afirmó Gaviria.

Al concluir su discurso, el exmandatario destacó la labor que han desarrollado los diferentes líderes del partido Liberal a lo largo de la historia, como Luis Carlos Galán, Alfonso López Michelsen y Carlos Alberto Lleras.