“Tenemos que salir a las calles masivamente (...) en contra del autoritarismo y autocracia de Gustavo Petro. Ya nos amenazó desde el balcón, ya mandó a sus supuestos indígenas a la Plaza de Bolívar, y ahora nos dice que es jefe del fiscal. ¿Qué estamos esperando, que cierre el Congreso? ¿Que lo persigan a usted, que me persigan a mí? No, no vamos a permitirlo. Todos a las calles al mediodía”, insistió el empresario Pierre Onzaga en las redes sociales, desde donde divulgó un video con su invitación.