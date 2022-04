General Zapateiro envió frontal ataque a Gustavo Petro por cuestionar ascensos en el Ejército

No obstante, esto trajo la respuesta del general Eduardo Enrique Zapateiro, quien no dudó en cuestionar lo escrito por Gustavo Petro, mencionando que “no hay a quien le duela más la muerte de un soldado que a los que portamos el camuflado y, por supuesto, a sus familias y a la patria misma, pero su sacrificio supremo por el país no debería ser usado en narrativas de campaña política”, asegurando que el candidato aprovecha estas situaciones en beneficio político.

Pero no esto no paró allí, ya que Zapateiro quien lleva 30 años de carrera al servicio del Ejército, hizo un hilo en Twitter en el que resalta el trabajo de los soldados, y además le dijo a Petro que “cumpla con el deber ciudadano de realizar una denuncia fundamentada ante la Fiscalía de los hechos que menciona”.

También afirmó que “no he visto a ningún general en televisión recibiendo dinero mal habido. Los colombianos lo han visto a usted recibir dinero en bolsa de basura”, recordándole el exalcalde de Bogotá, su aparición en el video donde recibe un paquete sospechoso en el que aparecer sería dinero.

Por último, el general Zapateiro, le pidió respeto por los soldados que están vinculados dentro del Ejército “cuyos integrantes, hombres y mujeres, de manera incondicional, han defendido por más de 200 años la democracia de esta nación”, finiquitó.