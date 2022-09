El ingeniero Rodolfo Hernández se refirió a la renuncia que presentará en los próximos días al Senado de la República, con el fin de no inhabilitarse para aspirar en las elecciones regionales que se llevarán a cabo el próximo año.

Hernández dijo que estando en el Congreso se siente en el lugar equivocado, porque su vocación política es servir a la ciudadanía desde el poder Ejecutivo, razón por la cual no descarta aspirar a una Alcaldía o Gobernación.

“Eso es como poner a Messi de portero. Yo no quiero engañar a los colombianos estando en un puesto donde me pagan, entonces la decisión de renunciar está tomada, estamos buscando es el día más conveniente que es el que digan las normas electorales para no quedar inhabilitado donde yo sí puedo prestar un servicio eficiente y eficaz, como es el poder Ejecutivo”, indicó.

Aunque se había dicho que el ingeniero aspiraría a la Gobernación de Santander, el político no descartó volver nuevamente a la Alcaldía de Bucaramanga. “No sabemos, pero les digo que el poder Ejecutivo es Alcaldías o Gobernaciones”, se limitó a decir Hernández.

Sobre la fecha en la que presentará su dimisión al Congreso de la República, Rodolfo Hernández aseguró que se está estudiando el tema a fondo para determinar cuál es el mejor día para presentar la carta, pero no descarta que la misma se radique antes del 22 de octubre, es decir, un año antes de las elecciones regionales.

“Me dice que la fecha máxima para retirarme y no quedar inhabilitado para las elecciones regionales es el 22 y como hay tantas opiniones de los abogados, nos toca regirnos por la más conservadora. Se dice que hay que renunciar un año antes de la elección, es decir el 22 de octubre. Pero no doy la fecha hasta que no esté seguro”, manifestó.

“Estoy en el lugar equivocado, si usted es periodista y la ponen de chef, seguramente no lo hace tan bien como de periodista”, insistió el ingeniero Rodolfo Hernández, ante los cuestionamientos sobre por qué tomó esta decisión.

¿Qué dicen los congresistas?

Algunos congresistas se pronunciaron sobre la dimisión de Rodolfo Hernández, diciendo que respetan su determinación y reconociendo que no lo veían muy cómodo trabajando desde el Congreso de la República.

El senador David Luna dijo: “lamento mucho que el doctor Rodolfo Hernández renuncie, primero porque es una gran persona, ha sido un gran senador y representa a más de 10 millones de personas que lo acompañaron con su voto, pero creo que está en todo su derecho porque quiere que su movimiento político tenga fuerza para las elecciones regionales del próximo año”.

El senador Alejandro Chacón indicó que, “cada uno toma sus decisiones en política, creo que está bastante desdibujado en el Congreso de la República, es como un mundo aparte, hay gente muy preparada, pero el Congreso los ha dejado disminuidos y él ha salido de una campaña presidencial y aquí está muy disminuido y es preferible que salga a hacer su campaña o a hacer la política como considere”.

La senadora María Fernanda Cabal aseguró que la renuncia de Rodolfo Hernández es lamentable, porque será una voz que le haga falta a la oposición.

“Es una pérdida porque era un voto más que teníamos como oposición que sumaba. Yo veo que tuvo la oportunidad de ganar, lamentablemente hizo todo por perder y la ley establece que tienen derecho a su curul pero él no se siente cómodo y el problema es que no hay suplencia, queda esa vacante y perdemos ese voto, pero la decisión es individual”, sostuvo.

La carta de renuncia de Rodolfo Hernández aún no se ha presentado, pero se espera que lo haga antes del próximo 22 de octubre.