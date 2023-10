Gobernador del Meta le pide a Petro dejar de atacarlo y ponerse a gobernar

Luego de que el presidente Gustavo Petro acusara al gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, de 'sembrar el miedo y la mentira', tras las elecciones del 29 de octubre, el mandatario metense le respondió al jefe de Estado colombiano que deje de “atacar” y se dedique a gobernar, y a solucionar los graves problemas que enfrenta Colombia.

“Presidente Gustavo Petro: ayer los colombianos le enviaron un mensaje poderoso. Ayer los ciudadanos le expresaron masivamente que su política de agresión y exclusión no es del agrado de los colombianos. Señor presidente, con todo respeto, deje de agredir, deje de atacar, reciba con humildad el mensaje de los colombianos, dedíquese a gobernar. Deje de ocuparse de los problemas de otros países, dedíquese a solucionar los graves problemas que tiene Colombia. Las elecciones ya pasaron, la campaña ya quedó atrás, ahora dedíquese a gobernar”, le solicitó el gobernador del Meta al presidente Gustavo Petro.

Esta no es la primera vez que el gobernador del Meta y el presidente Gustavo Petro tienen diferencias por temas de seguridad y arremeten el uno contra el otro.

En lo que va corrido del año, el mandatario metense ha cuestionado varias veces al presidente por la grave crisis de orden público que se vive en el departamento del Meta, debido a la presencia de miembros de disidencias de las Farc.

Otra diferencia que se suscitó entre el presidente Gustavo Petro y el gobernador del Meta, se presentó en el mes de agosto, cuando el mandatario departamental en conjunto con otros gobernadores del país pidió la renuncia del ministro del Interior, Luis Fernando Velazco por las polémicas declaraciones en el Congreso.

Cabe mencionar que el ministro llamó “hipócritas” a los mandatarios locales por solicitar mayor seguridad en sus departamentos, en medio de los llamados de entidades como la Registraduría, para blindar las elecciones locales que se desarrollaron este 29 de octubre en Colombia.

La solicitud hecha por los gobernadores hizo enfurecer al presidente Petro, quien le dijo al Gobernador del Meta que no tiene “por qué meterse en la definición del gabinete nacional. Yo no me meto en la definición del gabinete del Meta, el gobernador del Meta no tiene porque meterse en mi definición del gabinete nacional".

Estos desencuentros han generado tensiones entre el mandatario metense y el jefe de Estado, que no duda en responderle a través de su cuenta en la red social X al gobernador del Meta, ante los cuestionamientos que le hace en público.

Por esta razón, analistas políticos aseguran que la relación entre el gobernador del Meta y el presidente Gustavo Petro está fracturada.