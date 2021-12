Gobernar en el mundo de hoy es como en el ''Juego del Calamar'': presidente Duque

El presidente Iván Duque aseguró que durante su periodo de Gobierno le ha tocado enfrentarse a muchas pruebas entre ellas, una pandemia de covid-19, que llegó inesperadamente al país y generó millonarias pérdidas en todos los sectores de la economía pero también destacó que pese a esa situación, actualmente Colombia tiene una de las economías más exitosas del mundo.

En entrevista con RCN Radio, referenció a la exitosa serie de Netflix ''El Juego del Calamar'' y señaló que lo que generó el coronavirus, es comparable con las fuertes pruebas que se muestran en la popular serie televisiva.

"Gobernar en el mundo de hoy es como 'El Juego del Calamar' cada día son pruebas más exigentes, empezando que nos tocó pasar por todas las pruebas, afrontamos la llegada de un virus respiratorio agudo sin vacunas, nos tocó reactivar sin vacunas y con protocolos, después nos tocó seguir mientras enfrentábamos el covid - 19, luchando contra el narcotráfico, crisis migratoria y contra una serie de fenómenos y la verdad es que logramos qué la economía de Colombia sea una de las que más crece en el mundo, somos una de las economías que más se ha reactivado, aparecemos en el ranking como número uno The Economist", aseguró.

En contexto: Ómicron en Colombia: No habrá aislamiento preventivo obligatorio, asegura Duque

En la última entrevista del año, Duque también dijo que el mundo deberá enfrentarse a una crisis inflacionaria derivada de las escasez de contenedores porque afectará al sector de la logística y eso repercutirá en el costo de la materia prima y por ende en el cliente.

Al mismo tiempo, aseguró que Colombia está preparada para esta crisis y que su Gobierno, podrá enfrentar lo que suceda en materia económica.

Protesta pacífica sí, pero no vandalismo ni terrorismo urbano

El jefe de Estado aseguró que está convencido que la protesta pacífica es no solamente legal sino que además, es necesaria para un país democrático, pero señaló que no se puede equiparar el justo reclamo del pueblo con el vandalismo y el terrorismo urbano.

“Primero nos encontramos con grandes fenómenos, una la protesta pacífica, que defendemos, que garantizamos, que protegemos y por lo tanto ahí que escuchar la voz de quién es genuina y pacíficamente, están elevando su voz frente a cualquier causa”, dijo Duque.

Puede leer: Pasaje de TransMilenio y SITP subirá $150 desde el 11 de enero

Se refirió a lo que vivió el país durante el paro nacional que inició el miércoles 28 de abril y en el que durante varios meses, se generaron bloqueos, disturbios y daños contra la infraestructura pública entre ellos el transporte en diferentes ciudades.

“Lo segundo es que hay fenómenos de vandalismo y terrorismo urbano de baja intensidad y nada tiene que ver con la protesta pacífica que son conductas criminales, que deben ser enfrentadas y judicializadas por el estado con todas las herramientas que da la constitución y la ley; una cosa es protestar pacíficamente y otra cosa es incendiar buses, destruir infraestructura, destruir la propiedad privada y por eso han judicializado a decenas de personas que amenazaban el derecho a la protesta pacífica”, aseguró Duque.

Destacó que no se pueden exigir derechos vulnerando los de las otras personas que no están participando de las protestas, al referirse a los bloqueos.

“Hay un fenómeno adicional que son los bloqueos, una cosa es la protesta pacífica y otra cosa es quitarle a otro la posibilidad de trabajar, de ir a un centro de salud, por eso nosotros en Colombia no permitimos que nadie cercene, limite, afecte y deteriore los derechos colectivos o individuales, por eso óbralos con claridad y con la constitución en la mano”, puntualizó Duque.

Sin embargo, aseguró que los derechos humanos son una preocupación constante de su Gobierno y por ello, celebró que la Policía Nacional, cuente con un documento en el que se refuerzan los conceptos de protección de los derechos de todos los ciudadanos en el territorio nacional.

“Podemos decir con orgullo que cerramos el año 2021 con un nuevo estatuto disciplinario de la Policía Nacional fortaleciendo la atención de derechos humanos”, dijo Duque.

Consulte aquí: Portal de las Américas de Bogotá no se convertirá en ''territorio comanche'': Duque

La carta de despedida del presidente Iván Duque

En RCN Radio anunció que al terminar su periodo de Gobierno le escribirá una carta a los colombianos en la que se referirá a los logros de su Gobierno y a las 203 propuestas que hizo en campaña.

Según dijo ha cumplido hasta el momento 196 y espera que pronto pueda terminar el resto de sus promesas sin embargo, dijo que también reconocerá las fallas y los desaciertos y explicará qué ocurrió y que impidió alcanzar las metas que se propuso cuando recorrió el país haciendo campaña.

"En agosto del año 2022 le voy a dejar una carta a todos los colombianos que está centrada en decirles: ustedes me eligieron con la mayor votación de la historia siendo el presidente más joven de la historia y me eligieron por 203 propuestas, aquí les quiero dejar una carta donde vean como de esas 203 se han cumplido la gran mayoría a hoy más de 196 propuestas han culminado o se van a culminar de aquí agosto del año 2022", dijo.

Añadió que "seguramente habrá algunas que no logramos y también en esa carta estará explicado el porque no se lograron pero eso me permitirá con la frente en alto decirle a los colombianos 'gracias'".

Finalmente dijo que volverá a ser un simple ciudadano cuando termine su periodo presidencial.