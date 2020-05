Gobierno admite retrasos en entrega de mercados durante aislamiento

El Gobierno nacional ha recibido críticas por la forma como se están entregando los mercados, para la población vulnerable en medio de esta cuarentena.

Varios dirigentes políticos reclamaron al Ministerio del Interior porque muchas ayudas no llegan a los departamentos y la gente que está pasando necesidades tiene que salir a las calles a buscar el sustento.

Ante esto, la ministra del Interior, Alicia Arango, reconoció que ha habido demoras con la entrega de mercados pero desestimó las versiones sobre que dicho proceso ha sido un fracaso.

“No estoy de acuerdo con que se diga que esto es una catástrofe porque no lo es, ha habido demoras, pero catástrofe no es, sería una catástrofe si no hubiéramos entregado nada o la plata se hubiera perdido o no hubiese giros”, indicó.

Arango afirmó que las principales demoras se deben a que hay sitios de difícil acceso. “Hay sitios donde no hay bancarización, hay sitios dónde no llega nada y estamos llegando a través de sus autoridades indígenas y consejos comunitarios. Hay zonas a las que no habíamos llegado y solamente han podido entrar nuestros militares, que son los que principalmente nos han ayudado a entregar los mercados”, indicó.

Dijo además que son muchos los programas que se han puesto en marcha desde el Ejecutivo para ayudar a la población, pero nadie puede recibir los beneficios dos veces.

“Muchas personas que tienen ya un subsidio, quieren recibir el mercado y eso no se puede. No estoy diciendo que no lo necesiten, estoy diciendo que no se puede, porque solo debe haber en este momento un subsidio por familia”, añadió.

Y es que según las cifras entregadas por la ministra del Interior, en muchas regiones del país no han podido cumplir ni siquiera con el 50 % de los mercados que se prometieron para la población vulnerable.