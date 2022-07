Gobierno advierte que retomar las relaciones con Venezuela no cambiará la crisis migratoria

El gerente de Fronteras, Lucas Gómez, rechazó la propuesta del gobierno entrante de Gustavo Petro de crear un "plan de retorno voluntario" para los migrantes venezolanos que han llegado a Colombia, como consecuencia de la crisis económica y social que vive el vecino país.

De acuerdo con Gómez, en la propuesta que fue dada a conocer por Daniel Rojas, coordinador del empalme del gobierno electo, no se está teniendo en cuenta que la crisis migratoria no se ocasionó por la ruptura de relaciones entre ambos países.

"El anuncio por parte de Daniel Rojas, genera varias preocupaciones y una de ellas es que la idea de pensar que el restablecimiento de relaciones diplomáticas con el régimen de Nicolás Maduro, va a solventar la crisis migratoria venezolana. Es un error", dijo Gómez.

Lea también: Gobierno de Gustavo Petro buscará retorno voluntario de migrantes y refugiados venezolanos

El funcionario explicó que los más de 6.2 millones de migrantes que han salido de Venezuela, de los cuales alrededor 2 millones están en Colombia, no salieron por un enfrentamiento entre Colombia y ese país.

"Las razones por las cuales ellos decidieron migrar de su país es porque no tenían oportunidades, en muchos casos por la ausencia de comida y de todo lo necesario para tener una vida normal. Colombia se ha convertido en un país de acogida, que con brazos abiertos ha recibido a un poco más de dos millones de migrantes venezolanos y nuestra vocación siempre ha sido trabajar en su integración socio económica", explicó.

En ese sentido destacó que, "no cambia en nada el restablecimiento de relaciones diplomáticas frente a los migrantes". y pidió mayor claridad con los mensajes que se envían, así como entender cuál es la dinámica migratoria que llega a Colombia.

Le puede interesar: Duque ordena intensificar rescate de niños atrapados en escuela sepultada por alud en Andes (Antioquia)

"En este tipo de anuncios, que al parecer no hacen parte de una visión oficial, pero que sí lo hace un actor oficial del del grupo del empalme, es importante -sobre todo para la población migrante- ser claros con cuál va a ser la política migratoria del nuevo Gobierno", expresó Gómez.

El funcionario indicó que "ojalá no sea una posición que se fundamente en el restablecimiento de las relaciones con Venezuela, eso no modifica nada. Y seguramente, una vez entiendan todos los argumentos, la opción que deben tener en cuenta, y siempre hemos dicho que es casi la única que tiene el país, es la de avanzar en la integración socioeconómica".