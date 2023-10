Gobierno asegura que están 100% preparados para las elecciones regionales

Por invitación del registrador nacional, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, estuvo revisando como avanza el proceso de distribución del material electoral por todo el país, a pocos días de las votaciones para elegir a los nuevos alcaldes, gobernadores, concejales y diputados.

Velasco afirmó que el Gobierno Nacional y las autoridades electorales ya están “100% preparados” para que se adelante con éxito la jornada democrática del próximo 29 de octubre, pese a las alertas y riesgos que se han emitido desde diferentes dependencias como la Procuraduría.

Le puede interesar: Presentan queja disciplinaria contra el secretario de la Comisión de Acusación de la Cámara

Al respecto, el ministro dijo que espera que haya prontos resultados de parte del Ministerio Público frente a las denuncias que se han presentado sobre participación indebida en política de varios funcionarios.

“Hay elementos que generan preguntas, de hecho si se habla de alertas electorales, hay que mirar el número de señalamientos frente a actuaciones de funcionarios públicos en el proceso electoral”, señaló.

Y dijo "que la Procuraduría no haya sancionado, no significa que no esté trabajando, evidentemente se prende la alerta y la Procuraduría que tiene responsabilidades en el alistamiento electoral actúa y en algún momento nos dará resultados”.

Velasco afirmó que la Fuerza Pública ya está dispuesta en todo el territorio nacional para cumplir con el Plan Democracia, que permitirá garantizar la seguridad en medio del proceso electoral.

“Yo he podido ver y el recorrido que he hecho, es que nuestra Fuerza Pública está donde tiene que estar. En un país donde hay conflicto, no significa que no haya amenazas, amenazas que tenemos que enfrentar”, manifestó.

Consulte aquí: Procuraduría emitió primera sanción contra un alcalde por participación política

La próxima semana se llevará a cabo la última reunión de la Comisión de Seguimiento Electoral, en la que se pondrán sobre la mesa las últimas medidas implementadas por el Gobierno y las autoridades electorales, de cara a las elecciones regionales que se llevarán el domingo 29 de octubre.