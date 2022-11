Gobierno asegura que no se 'pupitreará' la reforma al Código Electoral

El trámite de la reforma al Código Electoral ha estado enmarcado en medio de la polémica por cuenta de que algunos congresistas consideran que la iniciativa es inconveniente y no va en coordinación con lo que se está planteando dentro de la reforma política.

A raíz de esto, el ministro del Interior, Alfonso Prada, aclaró que el interés del Gobierno no es pupitrear esta iniciativa, sino abrir el debate y garantizar que el mismo se dé de la forma más tranquila posible.

Le puede interesar: Pacto Histórico votaría negativamente Código Electoral: piden a Petro evaluar puntos sustanciales

“No vamos a soslayar el debate, no vamos a pupitrear. Si por alguna razón el Congreso considera que debemos profundizar más el debate y alargarlo lo que sea necesario, no tenemos la necesidad de pupitrear”, dijo.

Afirmó además que de ser necesario, están dispuestos a que el debate de la reforma al Código Electoral se aplace pata el próximo año.

“Si el tema trasciende a las sesiones del próximo año, cosa que tampoco nos disgusta y no nos disgusta para nada para que tengan claro que no hay interés de acelerar nada, podemos ir armonizando esta reforma política con el Código Electoral, no tenemos ninguna dificultad y lo revisamos con el Gobierno con tranquilidad”, señaló.

“De tal manera que bienvenido el debate, bienvenida la tranquilidad, vayamos trabajando simultáneamente en las vías que tenemos y espero que podamos trabajar en la mayor armonía posible”, añadió el funcionario del Gobierno.

Consulte aquí: CNE otorgó personería jurídica a movimiento que avaló a Miguel Polo Polo

Y es que algunas bancadas en el Congreso de la República, especialmente la del Pacto Histórico, envió una carta al presidente Gustavo Petro en la que señala que el Código Electoral incluye varios artículos que desdibujan el objeto del proyecto de ley, además de que la iniciativa no hizo parte de las promesas que se hicieron durante la campaña política.