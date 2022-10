Gobierno defiende transfuguismo y posibilidad de que congresistas sean ministros

La plenaria del Senado aprobó en segundo debate el proyecto de reforma política que modifica varios puntos sustanciales del sistema electoral colombiano y establece nuevas reglas de cara a futuros comicios en Colombia.

La iniciativa incluyó dos polémicos artículos que entregan beneficios directos a los congresistas, como lo es la posibilidad de que puedan ser ministros y el transfuguismo, para que puedan cambiarse de partido sin recibir sanción por doble militancia.

Estas dos posibilidades recibieron fuertes críticas de algunos sectores. El senador David Luna afirmó que se trata de dos artículos sinvergüenzas que debilitan las colectividades.

“Son artículos sin vergüenzas, esto es un mico, un orangután que le permite a los congresistas cambiarse de partido como cambiarse de camisa, eso trata de acabar los partidos críticos al Gobierno para fortalecer al Pacto Histórico, eso no tiene sentido en una propuesta que viene de un presidente que se hace llamar demócrata”, manifestó.

“El artículo para que los congresistas puedan ser nombrados ministros no es nada distinto al empuje del clientelismo vulgar, a que una persona que esté ejerciendo oposición trate de ser comprada por el Gobierno diciéndole que va a ser nombrado ministro. Esta es una reforma política muy nociva para el país que lo único que busca es que el Gobierno del presidente Petro se perpetúe en el poder”, indicó.

Sin embargo, el Gobierno Nacional salió en defensa de estas propuestas argumentando que los cambios al sistema electoral ameritan que se le dé la posibilidad a los dirigentes políticos de acomodarse en donde mejor se sientan representados.

Sobre el transfuguismo, el ministro del Interior, Alfonso Prada, afirmó que “estas son medidas transitorias y coyunturales que consideramos que se deben presentar cuando cambia el modelo electoral para que la gente se pueda reubicar dentro de los escenarios en que se van a realizar los procesos democráticos internos de los partidos, la elaboración de la nuevas listas. Cambiando el sistema creemos que es oportuno permitirle a los congresista reubicarse por una sola dentro de este nuevo contexto”.

Y agregó: “Habíamos sostenido que en gobiernos de coalición como lo son todos los que yo he visto en Colombia, los partidos postulan personas para que sean ministros de Estado y no encontramos alguna razón para que dentro de los postulados no haya congresistas que tengan especialidades, carácter, conocimiento del Estado, de la sociedad, que le ayuden a un Gobierno a liderar los proyectos de cambio”.

La reforma política pasará ahora a estudio de la Cámara de Representantes, en donde deberá surtir su aprobación en tercer y cuarto debate para culminar su trámite en esta primera vuelta por el Congreso.