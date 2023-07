Gobierno deja en firme contrato a esposo holandés de ministra Irene Vélez: "No hay nada irregular"

"Para este caso particular nos entregan la solicitud de contratación de esta persona, con el objeto contractual que tiene que ver con temas de comunicaciones y allí hacemos la verificación", indicó Cetina.

Agregó que se revisan las escalas salariales y a van Grootheest “le corresponde la de profesional 7 que exige algo más de un año de experiencia laboral y él cumple con 57 meses”.

Además, aseguró que se hacen algunos filtros como antecedentes fiscales, penales e incluso en las listas internacionales por lavado de activos y “una vez se verifica que la persona pasa estos procesos, procedemos a adelantar el proceso contractual”, señaló Cetina.

Las diferentes “entidades son autónomas de armar sus equipos y, una vez eso sucede, llegan al fondo las solicitudes y nosotros simplemente hacemos el proceso administrativo”.

Por otra parte, recalcó que Sjoerd Van Grootheest, esposo de la ministra de Minas, diligenció el formato en donde se evidenció su sociedad conyugal con la ministra Irene Vélez.

Así mismo dijo que se tiene un manual de conflicto de interés den la entidad “ahí definimos cómo se determinan las inhabilidades y conflictos de interés. En este caso se determina si el cumplimiento del objeto del contrato se ve afectado por las relaciones personales que tiene este contratista, este test se hizo y no es así”.

Indicó que el sector de Minas y Energía no tiene subcuentas en el fondo, ni maneja recursos a través de este fondo, no hace parte del Consejo Directiva, entonces no existe ninguna interferencia entre su relación conyugal y el objeto del contrato.