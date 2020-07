Gobierno descartó una renta básica en el Presupuesto General del 2021

Con relación a la deuda que Colombia ha adquirido en los últimos meses para enfrentar las consecuencias de la pandemia, el viceministro Londoño afirmó que habrá un aumento en el gasto de inversión y que "vamos a tener una mayor deuda porque tenemos una caída evidente en los ingresos".

En ese sentido, explicó que la deuda del país asciende a 23 billones de pesos (un 40% con respecto al año pasado). "No sabemos exactamente cuándo vamos a pagar esa deuda. Tenemos una serie de plazos (30,10 y 15 años), pero el pago depende del rendimiento, así que no sabemos cuándo la podamos pagar", aseguró.

El funcionario agregó que "lo importante es que con la deuda, debemos generar crecimiento económico para que lleguen los ingresos adicionales que requiere el país".

Juan Alberto Londoño manifestó que esta situación se presenta no solo en Colombia, ya que "todos los países afectados tuvimos que atender esta pandemia y para atenderla hay que tener un gasto adicional".

En cuanto a la privatización de algunas empresas del Estado, el viceministro señaló que allí habría en perspectiva cerca de 12 billones, aunque agregó que "no sabemos si lo podemos hacer. No sabemos si podemos enajenar, no sabemos si le interesa al mercado nuestros activos. Es un análisis que estamos haciendo".

Concluyó que "le estamos poniendo el ojo a todo (refiriéndose a todas las empresas del Estado). Debemos saber si el dinero que nos deje esa privatización, servirá para hacer una inversión grande con mayor rentabilidad".