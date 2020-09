Gobierno desconoce paradero y situación de ocho paramilitares extraditados

“El Ministerio de Justicia no tiene información sobre la suerte de ocho de los 32 ex jefes paramilitares extraditados a los Estados Unidos. Es decir, que este Gobierno y el Estado no le ha hecho un seguimiento para garantizar el derecho a la verdad de las víctimas de paramilitarismo colombiano con relación a estas extradiciones”, indicó.

Además, afirmó que el “Gobierno no tiene una ruta y un protocolo para garantizar el retorno de por lo menos cinco exjefes paramilitares que aún están cumpliendo condenas por narcotráfico en Estados Unidos para que regresen al país y comparezcan ante la justicia ordinaria y Justicia y Paz y atiendan los derechos de las víctimas”.

La información fue corroborada por la canciller Claudia Blum, quien afirmó que ya se dieron instrucciones a los diferentes consulados para tratar de dar con el paradero de estas personas.

“A partir de las listas que se han conformado por el Ministerio de Justicia, hemos solicitado a los consulados tratar de ubicar la información. En algunos casos esto es posible, cuando los condenados acuden en Estados Unidos a solicitar algún acompañamiento, pero en otros casos es una tarea más compleja pues puede tratarse de personas que han obtenido medidas de protección que es reservado. Seguiremos trabajando para obtener información y conocer la situación de esas personas”, dijo.

La ministra de Relaciones aclaró que, según los tratados de extradición, no es una obligación de los Estados garantizar el retorno de las personas que cumplen condena en esos países.

Estos son los ocho exparamilitares extraditados a Estados Unidos, sobre los cuales no se tendría información: