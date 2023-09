El Ministerio del Interior, en cabeza de Luis Fernando Velasco, desmintió desmentir la información que circula a través de audios de WhatsApp, en donde se menciona que esta cartera de Gobierno entregará Internet a las Juntas de Acción Comunal (JAC) y comunidades de algunas veredas de Cundinamarca, a cambio de su participación en las movilizaciones ciudadanas del próximo 27 de octubre.

"El ministerio aclara que no existe tal convocatoria, por lo tanto, ese día no habrá ninguna reunión en las distintas sedes de esta cartera con líderes de las JAC para entregar dichos proyectos", señaló el Ministerio del Interior en un comunicado.

A esa respuesta, el Gobierno recalcó que, "no tenemos nada que ver con esa convocatoria y me parece una manera irresponsable si alguien la está haciendo. Evidentemente no es el Ministerio del Interior, en otras cosas, porque el Ministerio del Interior no entrega Internet”, desautorizando dicha estrategia de cara a las movilizaciones del 27 de septiembre.

De igual forma, el Ministro del Interior aclara que el Gobierno nacional ve “con buenos ojos la movilización social del próximo 27 de septiembre, en respaldo a las políticas de paz y de cambio del presidente Gustavo Petro".

El Gobierno añadió que "brindará el acompañamiento que esté en el marco de sus competencias y misionalidad como entidad del Gobierno de promover y garantizar los Derechos Humanos".

En los audios a los que hace referencia el Ministerio del Interior se escucha hablar de la convocatoria a marchar en favor de las reformas del Ejecutivo, principalmente para los habitantes de los municipios de Cundinamarca: Bituima, Vianí y San Juan de Río Seco, y a cambio se dice que se tendrá internet gratuito, al igual que comida y refrigerios.

La convocatoria a las marchas está en cabeza del presidente Gustavo Petro, quien ha pedido que los ministerios también trabajen desde algunas localidades de la capital del país.