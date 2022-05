Gobierno desmiente que quiera un Registrador ad hoc para aplazar las elecciones

Durante la más reciente reunión de la Comisión de Seguimiento Electoral liderada por el Gobierno, el ministro del Interior, Daniel Palacios, se refirió a las denuncias que han venido haciendo algunos sectores políticos, como el senador Rodrigo Lara, sobre una supuesta intención que se tendría de nombrar un Registrador ad hoc con el ánimo de posiblemente correr la fecha de las elecciones presidenciales.

Palacios aseguró que no es cierto que el Gobierno tenga esa intención y aseguró que cualquier decisión que se tome con respecto a la permanencia o no del jefe de la Registraduría, le corresponde tomarla a la Procuraduría.

“Lo que le puedo afirmar es que el Gobierno Nacional no tiene absolutamente nada que ver en si se decide suspender o no al Registrador, porque esa es una decisión de la Procuraduría General de la Nación y menos en el proceso de nombramiento de un registrador si llegase a pasar, porque hay que recordar que quien nombra al Registrador son los presidentes de las Cortes luego de un proceso meritocrático en el que el Gobierno no tiene injerencia”, señaló.

Además, aseguró que bajo ninguna circunstancia se está pensando en correr el día de las elecciones presidenciales, porque eso sería inconstitucional. “Eso no es algo que se esté contemplando”, aseguró.

El Ministro del Interior dijo que la transparencia de las elecciones está garantizada hasta este momento, despejando así cualquier duda sobre un supuesto fraude en los comicios del 29 de mayo.

“Los partidos han podido presentar sus preocupaciones, así como lo ha hecho el Gobierno y los observadores internacionales y le hemos hecho una serie de recomendaciones a la Registraduría para subsanar errores y garantizar que en la elección presidencial no vayamos a tener dificultades”, sostuvo.

“Esperamos que la Registraduría haya corregido las deficiencias, haya mejorado los procesos, para que el 29 de mayo podamos acudir a una jornada electoral tranquila, segura y transparente”, añadió.

El alto funcionario del Gobierno reveló que los esquemas de protección de los candidatos presidenciales son bastante robustos y están conformados por más de 40 vehículos blindados, más de 120 hombres de la Unidad Nacional de Protección y el acompañamiento de militares durante los recorridos de cada uno de los siete aspirantes a la Casa de Nariño.