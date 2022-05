En medio de la campaña política por la Presidencia de la República, el Congreso continúa trabajando para sacar adelante algunas iniciativas, antes de que se termine oficialmente el periodo de sesiones ordinarias el próximo 20 de junio.

Uno de los proyectos sobre el que más tiene interés el Ejecutivo, el cual tiene mensaje de urgencia, es el que pretende regular las normas de empalme para la transición de un gobierno a otro cada cuatro años.

Esta iniciativa ha despertado muchas preocupaciones en todos los partidos, razón por la cual los legisladores de la coalición han preferido no hacer quórum en las Comisiones Primeras conjuntas para que no sea votada, lo que al mismo tiempo demostraría que el Gobierno podría estar perdiendo margen de maniobra en el Congreso y más en plena época electoral, cuando todos están expectantes frente a quien va a ser el próximo mandatario.

El presidente de la Comisión Primera de Senado, Germán Varón Cotrino, dijo a RCN Mundo que lo que le ha hecho perder control al Gobierno es el contenido de este proyecto que muchos consideran inconveniente.

“En dos sesiones consecutivas conjuntas no ha habido quórum y el quórum se conforma con miembros de la oposición como de Gobierno y en este caso ni de uno ni del otro lado se han presentado, pareciera que no encuentra un ambiente favorable y que no es un proyecto que quieran apoyar ninguno de los dos sectores”, indicó.

“Creo que es el contenido del proyecto lo que puede estar generando esa reacción porque hay otros que ha presentado el Gobierno que los veo con buenos ojos y creo que existe el ambiente para aprobarlos”, añadió.

Según Varón, el proyecto de ley es inconveniente en este momento, porque se presentó y se está tramitando en plena época electoral, lo que genera nerviosismo en las colectividades que tienen intereses en los comicios presidenciales.

“Pareciera establecer unas condiciones que la gente no comparte para una transferencia de mando, con una serie de limitantes como reservas de información que a la gente le incomodan y que pareciera establecer unas condiciones que nadie comparte y es que establece como limitantes a la información que el público debe tener porque a la final el Gobierno y el ejercicio del poder, a no ser por las reservas legales, debe ser público en todos los demás aspectos”, sostuvo.

Sin embargo, algunas fuentes señalan que al parecer varios legisladores estarían tratando de “raspar la olla”, como se dice popularmente, para sacarle una mejor tajada al Gobierno del presidente Iván Duque, antes de que deje el poder el próximo 7 de agosto.