Gobierno estudia protocolos de empresas que volverán a operar después del 27 de abril

Cabe mencionar que los protocolos que no han sido dados a conocer en su totalidad, se han definido con los gremios y con los varios Ministerios.

"La empresa tiene que cumplirlos y por eso es muy importante el trabajo con los alcaldes, las autoridades territoriales y las secretarías de salud para verificar el cumplimiento de los mismos", señaló Martha Lucía Ramírez.

La vicepresidenta de la República fue enfàtica al precisar que la empresa que no cumplan con los protocolos, "es empresa que no puede salir, no importa que esté en medio de un sector autorizado”.

Le puede interesar: Invías reanudará obras de forma progresiva en todo el país

Ramírez manifestó que el hecho de mantener a los menores de 18 años y a los mayores de 70 años en aislamiento hasta el mes de mayo, significa quen esa condición estará el 41% de la población nacional.

"Esto no quiere decir que los demás se volcarán repentinamente a las calles. Entre abril y mayo, la idea no es que salga el 60% (de la población). Irán saliendo escalonadamente aquellos sectores que se autoricen”, dijo la vicepresidenta.

Finalmente, sostuvo que ya se han realizado varias reuniones entre el presidente Iván Duque y el Consejo Gremial, para abordar los requisitos estrictos que se deben cumplir al interior de las empresas, de cara al regreso paulatino de las labores en medio de la pandemia.