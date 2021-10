Gobierno incumple con Plan Especial para la Protección de Oposición: María José Pizarro

A propósito de la salida del país del senador Gustavo Bolívar, quien denunció que no contaba con garantías de protección, la representante María José Pizarro, le dijo a RCN Radio que el Gobierno Nacional no está cumpliendo con el Plan Especial para la Oposición que está contemplado dentro del Estatuto de Protección.

“El estatuto establece que tiene que haber un plan especial de protección diseñado para que la oposición pueda hacer su trabajo. Puedo asegurar que hay personas en el congreso que tienen menos amenazas en el Congreso de las que tenemos nosotros y a ellos se les garantiza el esquema y nosotros que tenemos riesgo extraordinario, no se nos está garantizando la seguridad en los territorios”, dijo.

Además la Congresista denunció que hoy se les está violando los derechos laborales a los escoltas que prestan sus servicios.

“Hay una falla en términos laborales con los escoltas tercerizados. Han matado varios escoltas y sus familias porque no se les garantiza ni la ARL ni todo lo necesario para el desplazamiento. Nosotros no tenemos por qué asumir los viáticos de los escoltas porque la vinculación laboral no es con nosotros, es con la Unidad Nacional de Protección”, añadió Pizarro.

También señaló que de nada sirve contar con un esquema completo en la ciudad de Bogotá cuando el trabajo está en los territorios.

“Cada congresista tiene un escolta directamente vinculado con la Unidad Nacional de Protección, los otros dos o tres según corresponda, están tercerizados con empresas que contrata la Unidad. Cuando salimos fuera de la ciudad nosotros asumimos los costos de la gasolina y los peajes, pero no podemos asumir los viáticos en alimentación y hospedaje a cada escolta tercerizado”, manifestó la congresista.

"Yo hago cuatro cinco o desplazamientos al mes, cada desplazamiento del esquema completo de seguridad son dos millones de pesos, como por ejemplo a una ciudad como Popayán, pagando gasolina, peajes, alojamiento y comida", añadió.

"Finalmente la representante le pidió al Gobierno Nacional que cumpla con el estatuto de la oposición en materia de seguridad y que presenten el Plan Especial de Protección, que tenían que haber presentado hace tres años y que además se armonice con el Plan Democracia que es el que entrar a funcionar ahora en el marco de las elecciones y que en un momento tan complejo como en el que estamos por lo menos se les garantice los esquemas a las personas que tienen riesgo extraordinario", agregó la parlamentaria.

Por su parte el representante a la Cámara Inti Asprilla indicó que "sería interesante que el director de la Unidad Nacional de Protección, Alfonso Campo le cuente y le explique al país, cómo es la protección de los integrantes del Centro Democrático cuando van a diferentes desplazamientos. Que cuente si pone o no pone hombres de protección de terreno, o si pone carros de la UNP que están en el terreno, o si en otros casos lo que hace es pagarle viáticos y desplazamientos a los escoltas habituales de los miembros del Centro Democrático".

Finalmente el Director de la Unidad Nacional de Protección, Alfonso Campo, aseguró que el senador Gustavo Bolívar está mintiendo cuando afirma que no quisieron protegerlo durante una reciente gira que realizó, teniendo en cuenta que es uno de los legisladores que tiene uno de los esquemas más robustos.

“El esquema de seguridad que tiene el senador Bolívar está en el deber de acompañarlo por todo el territorio nacional, pero el senador debe asumir todos los gastos de desplazamiento como se lo hemos manifestado en su debido momento. Lo que hay es que preguntarle al senador Gustavo Bolívar es por qué no llevó su esquema de seguridad que tiene el deber de protegerlo en todo el territorio nacional”, dijo Asprilla.