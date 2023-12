Gobierno lanza ofensiva para compra de vivienda de interés social: entregará subsidios FOVIS

El Ministerio de Vivienda abrió nuevas convocatorias para los subsidios FOVIS, un respaldo económico otorgado por única vez para facilitar la adquisición, construcción o mejoramiento de viviendas de interés social.

La entidad aclaró que será dirigido a hogares con ingresos inferiores a cuatro salarios mínimos mensuales, el subsidio busca complementar el ahorro de los beneficiarios.

El Ministerio de Vivienda entregó algunas recomendaciones y reveló cuáles serían los requisitos que deberán cumplir quienes quieran acceder a los créditos de vivienda en Colombia, entre los cuales están:

1. Conformar un hogar en un mismo espacio habitacional.

2. Ingresos familiares inferiores a cuatro salarios mínimos mensuales.

3. No ser propietario de vivienda (en caso de compra de vivienda nueva).

4. Ser propietario del lote o que el lote sea de la entidad promotora (para construcción en sitio propio).

5. Ser propietario de vivienda con carencias básicas (para subsidio de mejoramiento).

6. No haber sido beneficiario previo de un Subsidio Familiar de Vivienda.

7. No haber recibido préstamos del Instituto de Crédito Territorial o del Fondo Nacional del Ahorro.

Beneficiarios del Subsidio:

Entre los grupos que pueden solicitar el subsidio están los hogares afiliados al Sistema del Subsidio Familiar y hogares conformados por trabajadores independientes y del sector informal, atendidos por una Caja de Compensación Familiar. Los recursos son entregados por el Gobierno Nacional a través de FonVivienda.

Documentación Necesaria:

Entre los requerimientos que exige la entidad está el diligenciamiento del formulario de postulación y la presentación de documentos como copias de documentos de identidad, certificados de estado civil, certificación laboral, declaración juramentada de convivencia, entre otros.

Hay algunas condiciones especiales como discapacidades o ser madre cabeza de hogar, que otorgan mayor puntaje en la postulación.