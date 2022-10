En su visita a la capital de Santander, el ex presidente Álvaro Uribe reiteró que mantendrá su posición sobre que el Gobierno Nacional del actual presidente Gustavo Petro no debe generar pánico a los empresarios, y mucho menos a la ciudadanía en general con el tema de la reforma tributaria.

Para el ex jefe de Estado, en la medida de lo posible ha entablado reuniones con el presidente de los colombianos, Gustavo Petro, porque él considera que es importante mantener informado al país, sin reuniones secretas ni clandestinas, a lo que Uribe dijo “siempre hemos manifestado la necesidad de mantener informado al país, sin secretos, sin clandestinidad, por eso hemos hablado de temas como la paz, como iniciativa de ponerle fin al conflicto armado”.

En cuanto a la reforma tributaria, el ex presidente Álvaro Uribe reiteró que hay que mirar con cabeza fría cuáles pueden ser las alternativas menos graves, y para no golpear el bolsillo de los ciudadanos, “en estos casos el empresario que tiene dos pesos prefiere invertirlos en el mejoramiento de la empresa y no llevárselos a los Estados Unidos, porque depende que en Colombia haya confianza, seguridad y condiciones estables para empresa privada”.

El excongresista señaló: “El tema de las bebidas azucaradas, por lo menos a las empresas les deberían dar un tiempo de transición, porque las fábricas se están ajustando para poder producir la bebida, por eso se debería dar un tiempo tecnológico para que las empresas se ajusten; pero es claro que la reforma tributaria la van aprobar, lo menos grave es que saliera de allá un plazo de ajuste haber si el sector industrial pueda reemplazar las bebidas azucaradas por unas bebidas saludables”.

Finalmente, haciendo referencia a que es claro que la reforma tributaria la van a aprobar porque el Gobierno tiene a la gran mayoría en el Congreso, el ex presidente Uribe invitó a los integrantes de su partido, Centro Democrático a que defiendan su posición ante el Congreso con fundamentos a lo que se oponen y cuáles serían las alternativas menos graves cuando se toque el tema de la reforma tributaria.