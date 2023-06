Gobierno no apoya que reforma a la salud se aplace para la próxima legislatura

Sin embargo, desde el liberalismo lamentaron esta posición del Ministro del Interior. El representante Carlos Ardila afirmó que el Gobierno no escucha a los partidos y no tiene voluntad de lograr un acuerdo político sobre el proyecto.

“Lamentamos esta posición que asume el Gobierno, el Partido Liberal ha sido propositivo sobre la reforma a la salud, hemos radicado proposición al articulado que ya cumplió su primer debate y esto se ha convertido en un diálogo de sordos, el Gobierno no escucha, el Gobierno creyó que bastaba con convocar a las reuniones y esto no es así. Hay que avanzar en un diálogo y hay que llegar a un acuerdo político para plasmar en la reforma a la salud y eso no ocurre”, indicó.