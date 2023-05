Gobierno no descarta sesiones extras para aprobar las reformas sociales

El Gobierno Nacional está tratando de acelerar el trámite de los proyectos de ley que quiere impulsar en el Congreso de la República y los nuevos ministros ya están en contacto con los partidos y congresistas para concertar dichas iniciativas.

Sin embargo, a este periodo legislativo solo le queda un poco más de mes y medio y muchos se preguntan si habrá tiempo para sacar adelante las reformas sociales, como la de salud, la laboral y la pensional.

El presidente del Congreso, Roy Barreras, pronosticó que la pensional y la laboral muy seguramente ya no saldrán este semestre y que deberían concentrarse en tramitar el proyecto de salud, que ya está siendo discutido en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

No obstante, el Gobierno es optimista y confía en que sí dan los tiempos para aprobar las reformas del cambio que propuso el presidente Gustavo Petro, por lo que no descarta una convocatoria a sesiones extraordinarias, después del 20 de junio, cuando termina la legislatura, para cumplir con ese propósito.

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, dijo: “Sí, en los términos que tenemos hay tiempo para aprobar las reformas y si en un momento dado tenemos que ver que se necesite y que no sean reformas estatutarias, ni reformas constitucionales, está de todas maneras la posibilidad de unas sesiones extras, pero yo creo que el Congreso entrará en una tónica interesante y yo espero que así sea”.

Dijo que, como jefe de la cartera política, seguirá en contacto con los congresistas y con las bancadas en general, parta lograr acuerdos que permitan sacar adelante las iniciativas.

“Los diálogos nunca se cortan, yo seguiré hablando con quiera hablar y de hecho ya he hablado con dirigentes de los partidos y con los parlamentarios. Quien quiera ayudarnos a conseguir una concertación, lo buscaremos; yo no tengo ningún veto, no tengo actitud arrogante contra nadie, pero es evidente que debemos sentarnos a hablar con quienes van a decidir, que son los congresistas”, manifestó.

Por ahora, el Gobierno está concentrado en sacar adelante el Plan Nacional de Desarrollo e impulsar la reforma a la salud que se encuentra estancada por falta de apoyo en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.