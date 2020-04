Gobierno no descarta subsidiar nóminas de pequeñas y medianas empresas

“Hablé con el ministro de Hacienda, con el viceministro y eso está dentro de todos los parámetros porque no sabemos cómo va a terminar esta situación”, añadió.

Sin embargo, el Ministro no dio una fecha tentativa de cuando podría haber una definición sobre este aspecto puntual.

En otras noticias: Cadena perpetua para violadores de niños supera debate virtual en el Congreso

El Gobierno ya ha tomado algunas decisiones relacionadas con el congelamiento del pago de parafiscales para algunas empresas que también han resultado afectadas por cuenta de la pandemia.

Varios gremios han lanzado un SOS al Gobierno Nacional porque no tienen como pagar las nóminas de este y los próximos meses. Además, han denunciado que los bancos no están siendo solidarios y no quieren autorizar créditos a las compañías para que puedan seguir funcionando.

Esto ha llevado a que el propio expresidente Álvaro Uribe Vélez haya puesto sobre la mesa que el Banco de la República sea el que subsidie el pago de los salarios de los trabajadores, por los menos de los que ganan hasta dos salarios mínimos.