Gobierno no logró impedir ‘plan tortuga’ contra la reforma pensional

La Comisión Séptima del Senado de la República aplazó la discusión de la reforma pensional porque no hubo quórum para arrancar el trámite de la iniciativa en primer debate en esa corporación.

La estrategia de varios congresistas para que la iniciativa no tuviera el respaldo suficiente, en lo que se ha denominado como una ‘operación tortuga’ en contra de las reformas que tramita el Gobierno, continúa dando sus frutos.

Aunque el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco y otros funcionarios como el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, intentaron conjurar estas movidas, no pudieron lograr que los parlamentarios asistieran a la sesión para tratar de salvar el trámite, resolviendo la apelación que presentaron algunos legisladores, empezando por el vicepresidente Fabián Díaz, para evitar que se levantara la sesión por falta de quórum.

“Al no tener quórum decisorio, sino deliberatorio, no podemos someter a consideración la apelación, es decir, que la decisión que tomó la senadora Norma Hurtado de levantar la sesión se da por cierta y queda en firme porque no hubo lugar a poder resolver la apelación”, indicó el senador Fabián Díaz.

El viceministro de empleo y pensiones del Ministerio de Trabajo, Iván Daniel Jaramillo, dijo que el Gobierno espera que los congresistas cumplan con su deber y asistan a los debates del proyecto de reforma pensional.

“El llamado es a cumplir la obligación que tenemos los funcionarios de asistir a los debates, a dar la discusión, el Gobierno está interesado que en que este sea un debate de cara a los colombianos, no nos interesa que no haya quórum para no debatir, por eso es necesario dar el debate en el parlamento, con todas las fuerzas que lo componen”, manifestó.

La Comisión Séptima volverá a ser citada en los próximos días para tratar de arrancar la discusión de la reforma pensional impulsada por el gobierno de Gustavo Petro en el Congreso.