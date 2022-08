Gobierno Petro acabaría con el servicio militar obligatorio, confirma su MinDefensa

Cabe recordar que el deber de prestar servicio militar aplica para todos los hombres adultos que tienen mayores de 18 y menores de 24 años, aunque existen excepciones que van desde las consideraciones tenidas en cuenta en torno a las condiciones físicas, psicológicas y sociales de las personas que son convocadas por las autoridades castrenses. En todo caso es necesario contar con la libreta militar.

Por esta razón, los militares pueden hacer una verificación de la identidad de la persona, reciben documentos y si por ejemplo no tiene libreta militar, entonces ellos (los militares) los inscriben y eso es todo. El problema, es que en algunos lugares, quienes no tienen libreta, son arbitrariamente reclutados, a pesar de que esto no está permitido.

Lo que están obligados a hacer los oficiales o militares, es iniciar el proceso de definición militar pero a través de la inscripción y posteriormente entregar una citación vía correo electrónico para primer examen.

Otros anuncios del nuevo Mindefensa

Velásquez también anticipó que la Policía pasará a control del futuro Ministerio de la de Paz, Convivencia y Seguridad, que será creado en el nuevo gobierno que arranca el próximo siete de agosto.

"No hay que inquietarse por estos cambios, teniendo en cuenta que se va a ganar en civilidad, en el respeto por el Estado de derecho, en construir una Policía como lo dice la Constitución Política, para la convivencia y para la garantía del disfrute de los derechos y garantías fundamentales", manifestó.

Explicó que este cambio significa que la Policía va a tener como razón fundamental de su accionar, la garantía de los Derechos Humanos, las libertades ciudadanas y la convivencia.

Finalmente, el ministro designado aseguró que las fuerzas militares y de Policía, pueden tener absoluta tranquilidad que este no va a ser un gobierno de venganzas, "ni de persecuciones u odios".

" No vamos a ser tampoco un gobierno permisivo, pueden estar tranquilos que no existirá una acción encaminada a desarrollar 'cacería de brujas' o actuaciones que pretendan lesionar a las fuerzas militares, ya que no es el propósito de este gobierno", dijo.