Gobierno Petro buscaría revisar TLC con Estados Unidos

El medio del empalme que adelanta el gobierno entrante, el senador liberal Luis Fernando Velasco, señaló a RCN Mundo que Colombia debe tener como prioridad la revisión del TLC con Estados Unidos.

”Yo no acompañé la aprobación del Tratado de Libre Comercio cuando fui senador, no porque crea que no se deban hacer tratados de libre comercio, sino porque creo que venía mal negociado; un ejemplo es en el sector de las confecciones”, señaló Velasco en su propuesta de renegociación del TLC.

Según señalaron delegados del gobierno entrante de Gustavo Petro, se considera que sectores como el arrocero y las confecciones se ven afectados por cómo quedó negociado el TLC. “Sentimos que hubo puntos del TLC que no se negociaron bien‬”, recalcó Velasco.