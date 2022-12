Gobierno Petro firma aumento de salario de congresistas: la millonada que quedaron ganando

Mucha polémica se genera en Colombia cuando se habla del aumento del salarios de los miembros del Congreso, que este año ganan $35’316.133 pesos mensuales, a pesar de que la ciudadanía les ha pedido en repetidas ocasiones que se rebajen el salario teniendo en cuenta las inmensas desigualdades que se ven en el país.

A pesar de esto, cada año, se reajusta el salario de los congresistas después de que se conoce el promedio ponderado de los reajustes de remuneración de los servidores públicos.

De esta manera se estipuló que el aumento en el salario de ellos será de 7.2 % para este año y ya se firmó el decreto de este aumento. Con este incremento los congresistas pasarán a ganar $37.880.418, es decir un incremento de $2.563.973.

Los congresistas ganarán $9.159.143 de sueldo, $12.440.495 de prima de servicios especiales y $16.282.926 de gastos de representación.

Una lucha por bajar los salarios

Aunque este incremento se da cada año, simultáneamente en el Congreso de la República se han presentado varios proyectos de ley para que los parlamentarios rebajen sus sueldos, sin embargo, en repetidas ocasiones hemos visto como la iniciativa nunca prospera.

En muchas ocasiones este proyecto no ve la luz, porque algunos políticos se declaran impedidos, aduciendo que no pueden legislar en causa propia, lo que genera el aplazamiento indefinido de ese debate. Además, para nadie es un secreto que muchos congresistas no están dispuestos a perder muchos de sus beneficios.

Por ejemplo, hace unos meses se propuso que los dirigentes políticos no puedan ganar más allá de 25 millones de pesos aproximadamente: “La remuneración mensual de los congresistas de la República, incluyendo los factores salariales y no salariales, no podrá exceder los veinticinco (25) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV)", indica el proyecto.

Sin embargo este tema sigue generando polémica.