Gobierno Petro le daría otra oportunidad a Iván Márquez para negociar la paz

Durante el fin de semana el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, se reunió con delegados de las disidencias de las Farc en el sur del país para una eventual negociación.

Horas después, el presidente de la República, Gustavo Petro, anunció que habrá un diálogo con el grupo guerrillero con solo dos palabras. "Comienza el diálogo".

La reunión suscitó bastante polémica dado que muchos consideran que los disidentes de las Farc ya desaprovecharon su oportunidad de diálogo al volver a tomar las armas y seguir delinquiendo, mientras que otros sectores defienden que se siga buscando la paz total con todos los actores armados.

En medio de esta controversia, Noticias RCN entrevistó al Comisionado Rueda quien explicó lo que buscan con las disidencias de las Farc, con los narcos, mafiosos e incluso con disidentes como Iván Márquez.

En primer lugar, Rueda dijo que se debe volver a intentar dialogar con todos los actores armados porque los Gobiernos también han incumplido parte de los gobiernos, lo que en muchos casos desencadenó en el asesinato de desmovilizados.

"Hay que volverlo a intentar porque hay una conclusión también importante. Los estados, los gobiernos, han incumplido parte de sus compromisos, si no, cómo nos explicamos más de mil líderes asesinados, cómo nos explicamos qué haya más de 300 miembros firmantes del acuerdo de paz en el Teatro Colón asesinados. Si no logramos parar todas las violencias, vamos a seguir incumpliendo los acuerdos, el primero de ellos el de la vida", respondió el Alto Comisionado.

Al indagarle al Alto Comisionado si volvería a darle una oportunidad de diálogo a Iván Márquez, aseguró que sí lo haría: "Claro, con todo el mundo hay que dialogar. Vuelvo e insisto, el diálogo no significa el desconocimiento de las responsabilidades jurídicas y penales de con quienes se dialoga, nada de eso se está desconociendo. En el caso del grupo del que él forma parte, la ‘Segunda Marquetalia’, solamente ha habido manifestaciones de ser parte de la paz total, no hemos podido tener un acercamiento directo para conocer sus expectativas".

Finalmente, Danilo Rueda descartó las versiones que indican que narcos y mafiosos terminarán por ser actores políticos: "Eso es un fantasma, eso no se va a dar, no existe. Todo lo que se dialogue, todo lo que se construya está enmarcado en la Constitución nacional, en el desarrollo de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, está apegada a derecho; eso no es cierto y no hay por qué preocuparse".