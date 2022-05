Gobierno pide a candidatos aceptar resultados de elecciones presidenciales

Un contundente llamado hizo el Gobierno nacional a todos los candidatos presidenciales y las campañas políticas, cuando faltan pocos días para que se lleven a cabo las elecciones presidenciales en Colombia.

Delante de todos los observadores internacionales que vigilarán este proceso, el ministro del Interior, Daniel Palacios, pidió a todos los aspirantes que acepten los resultados que se darán en las urnas este fin de semana.

“Creemos que ese llamado debe hacerse a todas las campañas, que exista un compromiso inequívoco de que aceptarán los resultados, de que no harán llamados a la violencia si el resultado no es favorable, porque la medida de la transparencia de un proceso electoral no puede ser si gané o perdí, porque bajo ese criterio nunca va a haber satisfacción sobre los resultados, porque siempre tendrá que ganar o perder alguien”, sostuvo.

“Si la medida de la transparencia de las campañas es que ganen, le estamos haciendo un conejo a la democracia, porque la democracia estipula claramente que tendrá que haber un ganador y un derrotado”, añadió.

Dijo que las garantías están dadas para que la jornada se adelante en completa normalidad, por lo que espera que todos los sistemas garantes de las elecciones funcionen correctamente.

“La medida de la transparencia tiene que ser que funcionaron los sistemas, que se llevaron a cabo los procedimientos y protocolos, que los ciudadanos pudieron salir a votar de manera libre y espontanea, que los jurados estuvieron donde tenían que estar, que el escrutinio se hizo como se tenía que hacer”, insistió.

Adicionalmente, el ministro Palacios le hizo un llamado a las campañas políticas para que no siembren miedo en la ciudadanía y permitan que pueda expresarse con libertad en las mesas de votación.

“La gran medida es que estas elecciones transcurran con la mayor tranquilidad posible dentro de un ambiente político caldeado y hay que ser claros en que la política es la política y en la política hay acusaciones y confrontaciones y hay momentos que la estrategia lleva a hacer ciertas acusaciones, pero también hacemos un llamado a la calma y a que no todo vale en el proceso político, no se le puede sembrar miedo a los colombianos de manera irresponsable”, manifestó.

El Gobierno reiteró que no son ciertas las versiones sobre una suspensión de las elecciones y dijo que los comicios ya están en marcha en el exterior.