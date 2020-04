La FM ha conocido que esta decisión de cobrar alimentación y ruta no se ha presentado en todos los colegios privados, algunos han llegado a acuerdos con los padres de familia entendiendo la emergencia sanitaria y han decidido descontar un monto del pago total que correspondía a la alimentación escolar.

En un jardín del norte de Bogotá descontaron $180.000 del cobro total de la pensión, en la que se incluía la alimentación, teniendo en cuenta que este servicio no se está prestando.

Denuncias de padres de familia

Un grupo de padres de familias a través de videos han denunciado que un colegio al norte de Bogotá, les está cobrando pensión, alimentación y ruta escolar, y además les descontaron automáticamente dicho cobro de sus cuentas bancarias.

“Nos exigen a través de una carta cancelar esto, dónde está su solidaridad con nosotros como padres y familias cesantes que también estamos afectados, nos están dando dos clases virtuales de 40 minutos para niños de dos años, cómo vamos a tener a un niño de dos años sentado frente a un computador, es inaudito”, denuncia una de las madres afectadas.

No es la única, varios padres de familias han denunciado que en los casos de niños menores de cinco años, que deben sentarse frente a un computador para atender las clases virtuales, las clases no son iguales que las presenciales pues los niños no se quedan quietos frente a la pantalla atendiendo la clase durante 40 minutos o una hora.

Otros han cuestionado que mientras los colegios oficiales anticiparon las vacaciones hasta el 19 de abril, en los colegios privados se mantuvo el calendario académico normal y en junio y julio saldrán a vacaciones normalmente.