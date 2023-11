Gobierno responde a críticas de Santos por Acuerdo de Paz con las Farc

Tras las críticas del expresidente Juan Manuel Santos al gobierno Petro por la implementación del Acuerdo de Paz del Teatro Colón, el saliente comisionado de Paz, Danilo Rueda, dijo que la nueva administración ha hecho más que el anterior.

“Este gobierno respeta todas las opiniones, todas las críticas las recibe. La perspectiva de la construcción de paz de este gobierno parte de implementar el acuerdo de paz del Teatro Colón y hay avances sustanciales a través de la Unidad de Implementación, de la Agencia de Renovación del Territorio y de la Agencia de Restitución y todos los mecanismos muestran resultados muy concretos”, dijo Rueda desde Bogotá.

Añadió que en el Gobierno “ha sido un proceso complejo de reingeniería de lo que había antes (…) en un año no se logra cumplir un acuerdo, hay un rezago que manifestó, presentó la Contraloría, sobre ese rezago desde la Unidad de Implementación se hizo una reestructuración y empezó a implementarse”.

“Nosotros recibimos el 7 de agosto otro país y ese otro país tenía ya siete conflictos armados, que no existían, sino tres al firmarse el acuerdo de paz del Teatro Colón”, añadió.

Cabe señalar que el expresidente Santos dijo, en medio del aniversario número siete de la firma del acuerdo, que “el peor error estratégico que ha cometido este gobierno fue darle patente de corso a la intención de las llamadas disidencias de presentarse como las Farc-EP y no solamente como las Farc-EP”.

En el mismo evento, el expresidente le pidió a la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP) que no abra más “macrocasos” y se avance en la definición de los que se han abierto, que en total son 11, entre esos violencia sexual.

Por su parte, canciller Álvaro Leyva dijo que construir la paz no es fácil y que es mejor “ensayar y no tener que lamentar”.

“Yo recuerdo, ustedes no lo conocieron, Oto Morales Benítez, que fue uno de los que promovió el primer acuerdo en la Uribe, en la Uribe con las Farc, decía siempre hay enemigos agazapados de la paz, están allá, hay muchos enemigos de la paz, sobre todo de la paz total. Obviamente que construirla no es fácil, pero es mejor ensayar y no tener que lamentar”, agregó.