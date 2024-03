Gobierno responde a Iván Duque y dice que no repetirá "las malas prácticas del pasado"

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), a través de un comunicado publicado en la página de la Presidencia este lunes, respondió a la declaración del expresidente Iván Duque sobre rumores de persecuciones a la oposición.

"Frente a semejante afirmación sin fundamento la UIAF declara su profundo rechazo y reafirma su más estricto respeto frente a las garantías que la inteligencia financiera le ofrece al ejercicio de la oposición política. La UIAF reitera su compromiso con la no repetición de las malas prácticas del pasado", dice la entidad.

El comunicado responde, específicamente, a la siguiente frase que Duque pronunció en entrevista con 'Semana': "Aunque no me consta, hay rumores del uso del aparato de inteligencia para hacer persecución, buscar información financiera de los opositores, etc".

"Entonces quieren activar ya esta fase represiva y el momento cumbre es la ruptura del orden institucional como un mecanismo constituyente por fuera de lo que está contemplado en la Constitución", añadió el expresidente, consultado por la revista para hablar de la propuesta de Gustavo Petro de adelantar un proceso constituyente.

En la entrevista, Duque también se refirió a la gestión de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), ahora en cabeza de Cielo Rusinque. "Está alimentando el odio de clases, la polarización y alimentando la confrontación social. Eso, además, hace parte de un libreto porque él [Petro] ya entró en la fase represiva. Hay represión a las empresas por parte de la SIC".

Por otro lado, en el comunicado de este lunes, la UIAF reveló que el pasado 19 de marzo se celebró una "sesión reservada de la Comisión Legal de Seguimiento a las Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia", en la que se resaltó que se deben cumplir las garantías a la oposición política.

Como referente, la entidad recordó una sentencia de la Corte Suprema de Justicia sobre los casos del propio Gustavo Petro y la fallecida senadora Piedad Córdoba, quienes fueron víctimas de seguimientos e interceptaciones ilegales entre 2005 y 2008.

"Dicha sentencia es un referente legal, ético e histórico sobre el modo en que NO debe ser usada la inteligencia en contra de la oposición, ni en contra de los magistrados de la República", explica la UAIF.