Gobierno tiene lista la nueva política antidrogas

“El enfoque punitivo continuará, pero vamos a priorizar ese enfoque punitivo en la lucha contra la cocaína, no contra la hoja de coca o el campesino pobre que no ha tenido alternativa. A ellos el Estado les va a ofrecer oxígeno con alternativas de sustitución de economía o de usos lícitos o no narcóticos de la hoja de coca, etc", puntualizó el minJusticia.

