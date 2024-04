Gobierno trabaja en diálogos con generadoras de energía: Laura Sarabia

La directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Laura Sarabia, se refirió a la preocupación energética que enfrenta el país desde los últimos días y señaló que la situación era una prioridad para el Gobierno Nacional.

En esa línea afirmó que se está trabajando en mesas de diálogo con generadoras de energía. Esto con la finalidad de que Colombia no se encamine hacia una crisis de desabastecimiento.

“Poder sentarnos con generadores, comercializadores y cómo realmente buscamos soluciones. Yo creo que la clave de estas mesas es, y se lo he manifestado a varios, no podemos quedarnos en qué pasó, qué no se hizo, por qué no me contestó. Realmente es ‘tenemos un problema, tenemos una coyuntura, cómo avanzamos y cómo solucionamos’. Porque si no, realmente, nos vamos a encasillar en discusiones que no van a tener un resultado exitoso”, aseguró Sarabia.

Su pronunciamiento lo hizo durante la Asamblea Anual de la Cámara Colombo Americana en la cual también participó el embajador de Estados Unidos en el país, Francisco Palmieri.

Un día antes el ministro de Minas y Energía, Omar Camacho, aseveró que desde Semana Santa Colombia no exporta energía por los bajos niveles de embalses. “Todas las medidas se han venido adoptando”, señaló frente al posible racionamiento del recurso.

Por otra parte, Asocapitales afirmó que mantenía “una comunicación permanente con el Gobierno Nacional, a través del Dapre y la Consejería Presidencial para las Regiones, con el objetivo de adelantar una juiciosa articulación con las administraciones locales frente a las medidas para el ahorro y el uso racional de estos servicios”.

En esa línea, el organismo dijo que más de un centenar de funcionarios acordó hacer pedagogía y evaluar si se aplican sanciones en caso de que se detecte “despilfarro”.