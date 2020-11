Gobierno y Colombia Humana acuerdan revisar caso por caso amenazas a dirigentes

Más de cuatro horas duró la reunión entre el Gobierno Nacional y los voceros de Colombia Humana-UP, para analizar la situación de seguridad de los militantes de ese movimiento político.

A la reunión, que fue liderada por la ministra del Interior, Alicia Arango, también asistieron el director de la Unidad Nacional de Protección, el ministro de Justicia, el viceministro de Defensa, miembros de la cúpula militar, la Fiscalía, el senador Gustavo Petro y otros dirigentes políticos.

Según se conoció, se logró un acuerdo para evaluar caso por caso las 98 amenazas que han recibido los miembros de Colombia Humana.

La ministra Arango señaló: “Se fijó una hoja de trabajo que consiste en reuniones permanentes entre los delegados de la Colombia Humana, el director de la UNP y el director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, para revisar caso por caso y estar atento a cualquier amenaza, por mínima que sea, para que sea atendida de manera urgente”.

Durante el encuentro, el Gobierno Nacional explicó las medidas que se han venido tomando para atender la seguridad de los miembros de este movimiento opositor.

“La reunión tenía como propósito revisar todo el tema de seguridad tanto en prevención como en protección y mostrar la prioridad que es para el Gobierno la seguridad, la vida y los riesgos que puedan correr todos los integrantes de la Colombia Humana”, manifestó.

Los dirigentes políticos que estuvieron presentes en este encuentro, solicitaron un nuevo plan de protección para los miembros de la coalición de Colombia Humana.

De hecho, la representante a la Cámara María José Pizarro decidió retirarse de la reunión, argumentando que el Gobierno no tiene claro de qué manera se puede garantizar la vida de los militantes de los partidos que conforman este grupo político.

“La ministra del Interior no entendió el sentido de la reunión y por eso tomé la decisión de levantarme de la mesa. Estaré reuniéndome con el Ministerio en el momento en que puedan entregarnos un plan de protección para la militancia y la dirigencia de la Colombia Humana, del Mais y de la Unión Patriótica, mientras tanto no voy a seguir sentada en una reunión en donde la ministra me falta el respeto, me trata como si fuera una niña de colegio y no como si fuera una congresista de la República”, dijo.

Sin embargo, la ministra Alicia Arango respondió: “La representante María José Pizarro se retiró de la reunión aduciendo que las respuestas que estaba el Gobierno no llenaban sus expectativas y está en todo su derecho”.

Según la funcionaria, el encuentro era para evaluar exclusivamente las condiciones de seguridad de los miembros de Colombia Humana y no de todos los partidos de oposición, las cuales serán consideradas en una reunión distinta que será liderada por el presidente de la República.