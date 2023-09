Gobierno y Fedegán mantienen acuerdo de compra de tierras

"Fedegán no es enemigo de los campesinos. Por el contrario: 530.000 pequeños productores ganadores son campesinos, muchos de ellos con tierra insuficiente. Por ello, desde el primer momento, cuando el Gobierno me invitó a firmar un gran acuerdo de tierras, no tuve reparo alguno. Por el contrario, he venido apoyando al Gobierno, a lo largo de casi un año, para que ese propósito pueda salir adelante con dos elementos que son clave: lo primero, que haya tierra para que realmente los campesinos puedan tener un título de propiedad", dijo Lafaurie.

"Y segundo: que puedan tener proyectos productivos para que dignifiquen la condición de campesinos y puedan realmente ser motor de desarrollo en las diferentes regiones colombianas", añadió.