Gremio de las EPS se defiende: “No estamos detrás de la subcomisión de la reforma a la salud”

La presidenta del gremio de las EPS del régimen contributivo (Acemi), Ana María Vesga, negó que estén detrás de la creación de una subcomisión propuesta por la Cámara de Representantes, para la construcción de un nuevo documento de la reforma a la salud, como lo afirmó la congresista Martha Alfonso al inicio del segundo debate de la iniciativa, este martes.

Alfonso, representante a la Cámara por el partido Alianza Verde, aseguró que “detrás de estas subcomisiones están los intereses económicos de las EPS. Seguramente está Acemi detrás de estas jugaditas, lo que quieren es que no avance el debate”.

De interés: Piedad Córdoba reveló que habló con Salvatore Mancuso

La vocera de Acemi indicó que ni las EPS ni el gremio están detrás de la creación de esta subcomisión.

“No entendemos por qué no darle lugar a esa subcomisión y permitir que esas conversaciones -que el país está esperando- se den- Pero para tranquilidad de la congresista Martha Alfonso, que no son las EPS, pero sí pedimos que se habrá el espacio de la discusión en la cámara”, sostuvo.

Apuntó que es importante tener claro que, como en toda deliberación democrática, hay quienes están de acuerdo y en contra de la reforma a la salud.

“Nosotros hemos sido explícitos y hemos expresado de frente al gobierno nuestras diferencias y lo seguiremos haciendo de esa manera porque es la forma cómo se construye el diálogo leal y franco”, puntualizó.

Más en: Conservadores radican contrarreforma laboral con propuesta de fines de semana de tres días

La plenaria de la Cámara de Representantes sigue analizando los impedimentos de los diferentes congresistas que consideran que no pueden participar de la discusión, algunos por conflicto de interés, entre otros argumentos.