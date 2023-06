Gremios le piden al Gobierno garantizar transparencia en el trámite de las reformas

La Alianza de Gremios y Asociaciones Empresariales de Colombia (Aliadas), le pidió al Gobierno Nacional que exista transparencia en cada una de las instancias de los trámites legislativos, con el fin de que se proteja la democracia.

“Colombia se ha caracterizado por ser un país garante de procesos democráticos, abierto a la discusión participativa que promueve consensos en pro de mejoras continuas”, destacó el gremio.

De igual forma, Aliadas sostuvo que los actuales proyectos de la reformas laboral, salud y pensional, que se transitan en el Congreso, requieren de una construcción abierta, transparente y consensuada, con el fin de analizar todas las posibles implicaciones económicas que podrían llegar a tener.

“Las brechas sociales son una tarea de todos, el país debe contar con herramientas para impulsar la viabilidad de las empresas y para lograr este objetivo es necesario conocer todas las posiciones”, destacó Aliadas.

En ese sentido, agregó que se debe garantizar que las reformas sean ampliamente discutidas por quienes representan a los colombianos.

“Si no se garantiza la discusión, no solo se ocasionará un descontento social generalizado, sino que también se enviarán mensajes adversos a entidades internacionales defensores del respeto a los derechos, que las diferencias contribuyan a cimentar un mejor país y no a profundizar mayor división porque lo que nos debe unir es el futuro de Colombia y su bienestar integral”, agregó.

El gremio sostuvo que está comprometido y abierto al diálogo para generar aportes desde todos los entes y sectores económicos, con el fin de beneficiar a la mayoría de la población colombiana.

Aliadas es una alianza de 38 asociaciones y gremios de diversos sectores de la economía, que representa más de 7.000 empresas generadoras de cinco millones de empleos en todo Colombia.