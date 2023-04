Guaidó afirma que fue expulsado de Colombia

El opositor venezolano Juan Guaidó denunció este martes haber sido sacado de Colombia en un vuelo a Estados Unidos, después de que la "persecución" y las "amenazas" del Gobierno de Nicolás Maduro "se extendieron" al país andino, a donde había llegado para reunirse con delegaciones que participarán en la conferencia sobre el diálogo venezolano.



"Luego de 60 horas de carretera para llegar a Bogotá, saltando la persecución de la dictadura, desafiando al régimen de Maduro, me están sacando de Colombia. La persecución de la dictadura se extendió, lamentablemente, hoy a Colombia", dijo el exdiputado, quien tiene prohibida la salida de Venezuela por tener abiertos múltiples procesos judiciales en su contra.



En un vídeo publicado en su cuenta de Twitter, Guaidó señaló que viajó en un vuelo comercial a EE.UU. ante las "amenazas" a su familia por parte del "régimen de Maduro", un hecho del que dará "más detalles" en las próximas horas.

Aseguró que había ido a Colombia para "llevar la voz de millones que quieren un mejor país, que quieren una solución".



Agregó que espera que la veintena de países invitados a la conferencia internacional convocada por el presidente Gustavo Petro, para desatascar las negociaciones entre el Gobierno de Maduro y el antichavismo, "puedan hablar de la democracia, del respeto a los derechos humanos, de la integridad de los que están siendo perseguidos hoy".

Por las amenazas directas a mi familia e hijas del régimen de Maduro, que se extendieron a Colombia, estoy tomando este vuelo. Hasta lograr elecciones libres en Venezuela continuaremos luchando. Mañana les daré más detalles. pic.twitter.com/atam1f4n6E — Juan Guaidó (@jguaido) April 25, 2023

La Cancillería colombiana señaló este lunes en un comunicado que "en horas de la tarde Migración Colombia condujo al señor Juan Guaidó, de nacionalidad venezolana que se encontraba en Bogotá de manera irregular, al aeropuerto El Dorado con el ánimo de verificar su partida en una aerolínea comercial a Estados Unidos, durante la noche".



Guaidó ya habría adquirido el pasaje de avión a Miami, por lo que el Gobierno colombiano, que quiere ejercer de mediador entre el chavismo y oposición, negó que "haya dispuesto un avión" para trasladarle.

No se esperaba su participación en la conferencia internacional de este martes -en la que no participarán ni el chavismo ni la oposición- sino que iba a tratar de sostener reuniones con los países invitados y encuentros con la diáspora venezolana, estimada en casi tres millones de migrantes residentes en Colombia, según agencias de Naciones Unidas.

Comunicado de prensa | En horas de la tarde @MigracionCol condujo al señor Juan Guaidó, de nacionalidad venezolana que se encontraba en Bogotá de manera irregular, al aeropuerto El Dorado con el ánimo de verificar su partida en una aerolínea comercial a EE.UU, durante la noche 👇 — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) April 25, 2023



De hecho, la Cancillería de Colombia insistió en que no había invitado "a este espacio al señor Juan Guaidó, por lo cual no se cuenta con su asistencia a la Conferencia", ya que "es un espacio de encuentro con parte de la comunidad internacional".