Gustavo Bolívar anuncia acciones legales tras perder segunda Vicepresidencia del Senado

El congresista aseguró que la decisión del Partido Verde de postular a Iván Name en la segunda vicepresidencia del Senado, "muestra de la división al interior del partido Verde. Ellos están más acá que allá, porque seis senadores no estuvieron de acuerdo con la decisión de la senadora Angélica Lozano de promover a Name, entre ellos Inti Asprilla, Iván Marulanda y Katherine Miranda".

Sobre su baja popularidad en el Congreso y la posibilidad de que este hecho haya afectado la decisión de no ser elegido en la segunda vicepresidencia del Senado, Gustavo Bolívar respondió que "esto es el resultado de que estoy haciendo las cosas bien al desenmascarar a la clase política corrupta de este país".

El senador concluyó que "no voy a pretender que quienes he denunciado de frente, voten por mí. Lo que pasó ayer es como una medalla que me cuelgo en el cuello, porque estoy denunciando a la clase política corrupta de esta país. Sé que tengo el apoyo de la gente, lo siento en las redes sociales. Es más, todavía no sé si me vuelva a postular, pero sé que sería la persona con mayor votación".