Gustavo Bolívar anuncia que se va del país por amenazas

El senador Gustavo Bolívar anunció a través de sus redes sociales que saldrá de Colombia debido a las amenazas en su contra y la falta de garantías de seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP). El congresista afirmó que no ha contado con un esquema de seguridad durante sus últimos viajes puesto que la UNP ha argumentado que no hay personal disponible.



También lea: “No le he entregado ni un centavo a la Primera Línea”, asegura Gustavo Bolívar ante el Consejo de Estado

Bolívar indicó que en sus dos últimos viajes a Barranquilla para asistir a los actos políticos del Pacto Histórico no ha contado con escoltas y se ha movilizado "sólo y desprotegido" por varios municipios del Atlántico, lo que considera un riesgo para su vida puesto que ha recibido varias amenazas.

COMUNICADO:

Ante múltiples amenazas, la persecución a la q estoy sometido y la negativa de la @UNPColombia a prestarme el servicio de protección por fuera de BTá, he salido del país. Seguiré mis labores como senador de manera virtual hasta q se den las condiciones para regresar. pic.twitter.com/OT45FAFKGx — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) October 6, 2021

Le puede interesar: “No hay certeza de que la ‘primera línea’ sea un movimiento político”: Procuraduría en caso contra Gustavo Bolívar

El congresista indicó que llegó a un acuerdo con el presidente del Senado que asistirá de manera virtual a las comisiones y plenarias de dicha corporación para seguir ejerciendo su cargo. De otra parte aseguró que parte del problema es que no se ha llegado a un acuerdo entre la UNP y el Congreso de la República sobre quién es responsable de su seguridad.



Más información: Citan a audiencia de pérdida de investidura a Gustavo Bolívar por financiar a la Primera Línea

El senador de la Colombia Humana manifestó que volverá al país una vez mejoren las condiciones de seguridad y afirmó que la UNP sí le presta el servicio de protección a los congresistas del partido Centro Democrático, pero no a los senadores y representantes de la oposición.