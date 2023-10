Gustavo Bolívar ataca a la alcaldesa Claudia López y Angélica Lozano lo trata de perezoso  

“8:39 am ¿en cama candidato? Qué ganas de hacer campaña, levántese a trabajar ¿o sabe que va a quedar tercero y prefiere hacer locha? (…) ud duerme hasta 8:30 y no le alcanzó el sueldo de congresista, le cuento: Claudia trabaja desde 4:30-5 am hasta 9 pm entre semana. Hasta las 2-3 pm sábados Y gana la mitad que un congresista”, escribió la congresista.