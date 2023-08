Gustavo Bolívar dice que donaría su sueldo si se hace alcalde: prometió lo mismo antes y no cumplió

El próximo 29 de octubre serán las elecciones regionales en Colombia en la que se elegirán alcaldes, gobernadores, entre otras corporaciones regionales. En el caso de Bogotá. Hay nueve candidatos inscritos para llegar a la Alcaldía y suceder a Claudia López. En caso de llegar a una segunda vuelta, se tendrá alcalde nuevo hasta el 19 de noviembre.

En este duelo electoral se enfrentará Gustavo Bolívar, Carlos Fernando Galán, Juan Daniel Oviedo, Rodrigo Lara, el general (r) Jorge Luis Vargas, Diego Molano y Jorge Enrique Robledo, quienes esperan obtener el 40 % de los votos y sacarle una ventaja de 10 puntos porcentuales a su más inmediato competidor.

En medio de la campaña, que cada vez se calienta más a medida que se acercan las votaciones, la Revista Semana realizó el tercer debate con los candidatos, el cual duró más de dos horas.

Si bien los temas principales debate se centraron en la seguridad, movilidad y educación, en medio de las discusiones que se generaron hubo algunas declaraciones que llamaron especialmente la atención de los que vieron el debate.

En el caso de Gustavo Bolívar, candidato del petrismo, una declaración sobre donar su sueldo como alcalde generó polémica, dado que algunos recordaron que hizo la misma promesa cuando era senador y terminó haciendo lo que muchos consideran una "trampa".

"Les puedo decir que el sueldo también lo voy a donar, el sueldo de congresista o alcalde no me hace una diferencia en mis ingresos. Yo vivo de las regalías, de derechos de autor, de hacer mis novelas, gracias a Dios por el talento que me dio y por mi disciplina he logrado tener muy altos salarios en el mundo privado. Nunca en la vida he hecho un contrato con el estado", dijo Bolívar.

Después de esta afirmación, en redes sociales recordaron que si bien Bolívar donó su salario como congresista, consideran que hizo una especie de trampa. El activista Daniel Briceño, que ahora compite por una curul en el Concejo de Bogotá por el partido Centro Democrático, reveló hace algunos días que Bolívar no solo no cumplió con donar su salario porque lo donó a una fundación sin ánimo de lucro que él mismo creó y con ello habría recibido supuestos beneficios tributarios.

Según Briceño, Bolívar habría enviado 273 millones de pesos a la fundación Manos Limpias, que dirige su sobrino, y allí obtuvo reducción de impuestos por parte del Estado colombiano, que entrega ciertas exenciones a quienes realizan obras sociales. Esa fundación la fundó él mismo en el 2011 y que hoy dirige su sobrino Germán Calvo Bolívar”, denunció el candidato al Concejo.

Briceño también aseguró que el exsenador y hoy candidato a la Alcaldía reportó esas entregas de dinero en sus declaraciones de renta ante la Dian, lo que le permitió recibir rebajas en impuestos.

