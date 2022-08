El senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, dijo que hace unos días le expresó al designado ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, que no se debería atacar con el pago de varios impuestos al tiempo a los grandes empresarios del país.

En diálogo con RCN Mundo, el congresista manifestó que pese a que considera que sí debe haber un impuesto a las bebidas azucaradas, no comparte que esa carga recaiga en los grupos económicos en momentos en los que van a asumir la costosa reforma tributaria que se estima en 50 billones de pesos.

“Yo sí estoy de acuerdo con ese impuesto, lo que le he dicho y se lo expresé hace poco al ministro designado de Hacienda en una reunión que tuvimos, es que si los grupos económicos van a pagar esta costosa reforma tributaria que se puede estimar en 50 billones, pues que no saquemos todo al tiempo y que lo hagamos con calma y por partes”, dijo Bolívar.

Asimismo sostuvo que, “está probado que el azúcar es dañina para la salud, pero podríamos empezar rápido con unas campañas desde el gobierno, desde el Ministerio de Salud, para desestimar el consumo. Gravar hoy con ese impuesto esos productos, sabiendo que en estas empresas recae la mayor parte del recaudo que nosotros aspiramos a tener, no me parece, no me gusta atacar así al tiempo. Yo soy empresario y sé lo que es que a uno le lleguen tres, cuatro o cinco impuestos al tiempo y eso es muy difícil”.

Por otra parte, el senador Gustavo Bolívar insistió que no tiene candidato alguno al cargo de contralor general de la República, mientras agregó que de ello depende la transparencia en la gestión de los recursos públicos en los próximos cuatro años.

“Yo no tengo candidato, ni candidata, obviamente tendré que votar al final por alguno o alguna. Me he mantenido independiente para llamar la atención al país sobre la elección de este cargo, porque resulta que de la persona que elijamos, ese día depende la transparencia en la gestión de los recursos públicos en los próximos 4 años”, indicó Bolívar.